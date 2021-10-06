В Сенате США призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов

Председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес, а также члены комитета Марко Рубио, Марк Уорнер и Джим Риш направили президенту Джо Байдена письмо с призывом немедленно принять меры по увеличению штата посольства США в Москве, а если правительство России не пойдет на уступки - выслать 300 российских дипломатов.

Текст письма опубликован на сайте комитета Сената по международным отношениям, сообщает "Европейская правда".

"Эта диспропорция в дипломатическом представительстве неприемлема", - написали сенаторы.

"Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, которые проходят службу в России, и количеством российских дипломатов, служащих в США. Если таких действий не будут приняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, чтобы привести дипломатическое присутствие США к паритету. Мы считаем, что такой шаг будет разумным и взаимным ", - говорится в письме.

Сенаторы отметили, что недавние действия России представляют значительный риск для национальной безопасности и существенно влияют на способность посольства работать, а отсутствие пропорциональной ответы на эти действия только вызывает более антагонистическое поведение России.

По подсчетам сенаторов, в настоящее время на территории США находятся более 400 российских дипломатов, в то время как в России несут службу только около 100 американских.

Сенаторы напомнили, что 1 августа Россия ввела запрет для посольств нанимать местный персонал. Это решение российских властей заставило дипломатическую миссию США уволить 182 сотрудника посольства и десятки контрактников.