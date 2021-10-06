У Сенаті США закликали Байдена вислати 300 російських дипломатів

Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес, а також члени комітету Марко Рубіо, Марк Уорнер та Джим Ріш направили президенту Джо Байдену лист із закликом негайно вжити заходів щодо збільшення штату посольства США в Москві, а якщо уряд Росії не піде на поступки - вислати 300 російських дипломатів.

Текст листа опублікований на сайті комітету Сенату з міжнародних відносин, повідомляє "Європейська правда".

"Ця диспропорційність у дипломатичному представництві є неприйнятною", - написали сенатори.

"Росія повинна видати достатньо віз, щоб наблизитися до паритету між кількістю американських дипломатів, які проходять службу в Росії, та кількістю російських дипломатів, що служать у США. Якщо таких дій не буде вжито, ми закликаємо вас почати висилку російських дипломатів, щоб привести дипломатичну присутність США до паритету. Ми вважаємо, що такий крок буде розумним і взаємним" – йдеться у листі.

Сенатори наголосили, що нещодавні дії Росії становлять значний ризик для національної безпеки та істотно впливають на здатність посольства працювати, а відсутність пропорційної відповіді на ці дії лише викликає більш антагоністичну поведінку Росії.

За підрахунками сенаторів, в даний час на території США знаходяться понад 400 російських дипломатів, в той час як в Росії несуть службу лише близько 100 американських.

Сенатори нагадали, що 1 серпня Росія запровадила заборону для посольств наймати місцевий персонал. Це рішення російської влади змусило дипломатичну місію США звільнити 182 співробітника посольства і десятки контрактників.