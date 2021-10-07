Европарламент призвал к новым санкциям против Беларуси и трибуналу над Лукашенко

Депутаты Европарламента призвали расширить санкции против белорусских властей, а также подчеркнули необходимость рассмотреть в Международном суде преступления Александра Лукашенко против граждан страны.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую резолюцию евродепутаты приняли в четверг.

"В резолюции парламент отмечает необходимость рассмотреть дело о Беларуси в Международном суде в отношении преступлений, массово совершенных против граждан страны режимом незаконного диктатора Александра Лукашенко. Это должно быть сделано на основе нарушений Чикагской конвенции, Монреальской конвенции и Конвенции ООН против пыток, совершенных белорусским государством", - говорится в резолюции.

Кроме того, в резолюции выражается сожаление по поводу того, что введенные экономические санкции ЕС лишь частично повлияли на режим Лукашенко.

Поэтому депутаты призвали страны ЕС продолжать усиливать целевые экономические санкции, сосредотачиваясь на ключевых белорусских секторах, и срочно продолжить работу над пятым пакетом санкций против белорусских физических и юридических лиц, участвующих в репрессиях.

Депутаты Европарламента подчеркивают, что текущие нелегальные переселения мигрантов в ЕС, которые спонсируются Белоруссией, в сочетании с кампанией дезинформации является формой гибридной войны, направленной на запугивание и дестабилизацию ЕС.

Они заявляют, что как институты ЕС, так и страны-члены должны срочно бороться с многомерным кризисом на белорусской границе, чтобы помочь мигрантам, которые там застряли, и предоставить им необходимую поддержку.

Напомним, 4 октября парламент Беларуси принял законопроект о приостановлении действия Соглашения о реадмиссии с Европейским Союзом.