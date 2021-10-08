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Укр / Рус
Укр / Рус

В Батуми обрушился жилой дом

Пятница, 8 октября 2021, 11:53

В грузинском городе Батуми обрушился жилой дом, обломки упали на улицу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал Batumelebi.

 

Дом рухнул около 12:00 по местному времени.

Вместо входа в здание сейчас одни обломки. Спасатели проверяют, есть ли под завалами люди.

Жители также помогают спасателям убирать место обрушения.

Под руинами также оказались около десяти автомобилей. Из одного автомобиля уже вытащили ребенка 6-7 лет, с ним все в порядке.

Сначала сообщалось о жертвах в результате обрушения, однако эта информация пока не подтвердилась.

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Грузия
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