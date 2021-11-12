США предупредили ЕС о планах российского вторжения в Украину – СМИ

Соединенные Штаты поделились опасениями с европейскими союзниками, что Россия, возможно, рассматривает потенциальное вторжение в Украину на фоне усиления напряжения из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников, знакомых с вопросом, передает "Европейская правда".

Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских вооруженных сил вблизи украинской границы, американские чиновники проинформировали своих коллег из ЕС о своем беспокойстве по поводу возможной военной операции.

Считается, что оценки основаны на информации, которой США еще не делились с европейскими правительствами. По словам чиновников, знакомых с мнением администрации, они подкреплены общедоступными доказательствами.

В свою очередь источник, "близкий к Кремлю", утверждает, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости.

Представитель Белого дома заявил в четверг вечером, что США консультируются с союзниками по наращиванию, считают Украину партнером и осуждают какие-либо агрессивные действия России.

Россия говорит, что военное размещение на ее территории является внутренним делом, она отрицала какие-либо агрессивные намерения, одновременно обвинив США в провокации, когда на этой неделе военные корабли в Черном море прошли вблизи ее территории.

Агентство напоминает, что схожая напряженность возникла весной, когда США и Организация Североатлантического договора обвинили Россию в том, что она собрала около 100 000 военных, танков и военных самолетов у границы с Украиной. Кризис ослаб после того, как президент США Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину и предложил провести состоявшийся в июне саммит.

Последнее движение российских войск и танков в сторону Украины побудило директора ЦРУ Билла Бернса посетить в этом месяце Москву, где он разговаривал по телефону с Путиным. Канцлер Германии Ангела Меркель также обратилась к Путину с просьбой использовать свое влияние на Беларусь, чтобы погасить кризис из-за тысяч мигрантов, стремящихся пересечь границу с Польшей в ЕС.

Меркель и Путин снова поговорили в четверг об Украине и Беларуси. В коммюнике Кремля сообщили, что Путин в разговоре посетовал Меркель "на деструктивную политику Киева", в том числе использование беспилотника, на "провокационную активность" США и НАТО" в Черном море, а относительно миграционного кризиса настаивал говорить напрямую с Лукашенко.