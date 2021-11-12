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США попередили ЄС про плани російського вторгнення в Україну – ЗМІ

П'ятниця, 12 листопада 2021, 08:59

Сполучені Штати поділилися побоюваннями з європейськими союзниками, що Росія, можливо, розглядає потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на кілька джерел, знайомих з питанням, передає "Європейська правда".

Оскільки Вашингтон уважно стежить за нарощуванням російських збройних сил поблизу українського кордону, американські чиновники поінформували своїх колег з ЄС про свої занепокоєння щодо можливої ​​військової операції.

Вважається, що оцінки базуються на інформації, якою США ще не ділилися з європейськими урядами. За словами чиновників, знайомих з думкою адміністрації, вони підкріплені загальнодоступними доказами.

Своєю чергою джерело, "близьке до Кремля", стверджує, що Росія не має наміру зараз розпочинати війну з Україною, але хоче показати готовність до застосування сили у разі потреби.

Представник Білого дому заявив у четвер ввечері, що США консультуються з союзниками щодо нарощування, вважають Україну партнером і засуджують будь-які агресивні дії Росії.

Росія каже, що військове розміщення на її території є внутрішньою справою, вона заперечила будь-які агресивні наміри, одночасно звинувативши США у провокації, коли на цьому тижні військові кораблі в Чорному морі пройшли поблизу її території.

Агентство нагадує, що схожа напруженість виникла навесні, коли США та Організація Північноатлантичного договору звинуватили Росію в тому, що вона зібрала близько 100 000 військових, танків і військових літаків біля кордону з Україною. Криза послабилася після того, як президент США Джо Байден зателефонував президенту Росії Владіміру Путіну і запропонував провести саміт, який відбувся в червні.

Останній рух російських військ і танків у бік України спонукав директора ЦРУ Білла Бернса відвідати цього місяця Москву, де він розмовляв телефоном із Путіним. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель також звернулася до Путіна з проханням використати свій вплив на Білорусь, щоб погасити кризу через тисячі мігрантів, які прагнуть перетнути кордон з Польщею в ЄС.

Меркель і Путін знову поговорили у четвер про Україну та Білорусь. У комюніке Кремля  повідомили, що Путін у розмові поскаржився Меркель "на деструктивну політику Києва", зокрема використання безпілотника, на "провокаційну активність" США і НАТО" в Чорному морі, а щодо міграційної кризи наполягав говорити напряму з Лукашенком. 

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