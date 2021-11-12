Еврокомиссия разрешила есть перелетную саранчу

Европейская комиссия разрешила использовать перелетную саранчу как пищевой ингредиент на рынке Европейского союза.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Комиссия разрешила допустить на рынок второй вид насекомых, Locusta migratoria (перелетная саранча), как новый продукт питания. Он будет доступен в замороженном, сушеном и порошкообразном виде и предназначен для продажи в качестве перекуса или пищевого ингредиента в ряде пищевых продуктов", - рассказали Европейской комиссии.

Ранее Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) пришло к выводу, что перелетная саранча безопасна при использовании, представленном компанией-заявителем.

Продукты, содержащие этот новый продукт питания, будут маркированы, чтобы информировать о потенциальных аллергических реакциях.

Еврокомиссия в июле прошлого года уже разрешила употребление насекомых в пищу, одобрив включение в список новых продуктов питания сушеного желтого мучного червя.

Комиссия подчеркивает, что в различных исследованиях Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН определила насекомых как питательный и здоровый источник пищи с высоким содержанием жиров, белков, витаминов, клетчатки и минералов.