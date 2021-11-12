Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Єврокомісія дозволила їсти перелітну сарану

П'ятниця, 12 листопада 2021, 19:46

Європейська комісія дозволила використовувати перелітну сарану як харчовий інгредієнт на ринку Європейського союзу.

Про це повідомила пресслужба комісії у п’ятницю, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Комісія дозволила допустити на ринок другий вид комах, Locusta migratoria (перелітна сарана), як новий продукт харчування. Він буде доступний у замороженому, сушеному та порошкоподібному вигляді і призначений для продажу як перекус або харчовий інгредієнт у низці харчових продуктів", - розповіли у Європейській комісії.

Раніше Європейське агентство з безпеки продуктів харчування (EFSA) дійшло до висновку, що перелітна сарана безпечна при використанні, представленому компанією-заявником.

Продукти, що містять цей новий продукт харчування, будуть марковані, щоб інформувати про потенційні алергічні реакції.

Єврокомісія у липні минулого року вже дозволила вживання комах у їжу, схваливши включення до списку нових продуктів харчування сушеного жовтого борошняного черв’яка.

Комісія підкреслює, що у різних дослідженнях Продовольча та сільськогосподарська організація ООН визначила комах як дуже поживне та здорове джерело їжі з високим вмістом жирів, білків, вітамінів, клітковини та мінералів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія ЄвроЖиття
powered by lun.ua

Статті

Трохи менш проросійська: хто у Франції руйнує стереотипи щодо України та РФ

Франція традиційно вважається скептично налаштованою до європейських перспектив України та дружньою до РФ. Проте ситуація поступово змінюється.
12 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Курс на поглиблення кризи: чому нові вибори у Болгарії лише посилять "друзів РФ"

Громадяни Болгарії обиратимуть одночасно президента та парламент країни. Проте шансів, що ці вибори покладуть край політичній кризі, небагато. Радше навпаки.
12 листопада 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Гібридна зброя нового типу: чому міграційна криза у Білорусі несе загрозу також Україні

Те, що створила на кордоні з ЄС Білорусь (чи, ймовірно, Росія білоруськими руками) – це не про біженців.
11 листопада 2021 — Богдан Яременко, народний депутат України, "Слуга народу"