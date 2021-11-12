Єврокомісія дозволила їсти перелітну сарану

Європейська комісія дозволила використовувати перелітну сарану як харчовий інгредієнт на ринку Європейського союзу.

Про це повідомила пресслужба комісії у п’ятницю, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Комісія дозволила допустити на ринок другий вид комах, Locusta migratoria (перелітна сарана), як новий продукт харчування. Він буде доступний у замороженому, сушеному та порошкоподібному вигляді і призначений для продажу як перекус або харчовий інгредієнт у низці харчових продуктів", - розповіли у Європейській комісії.

Раніше Європейське агентство з безпеки продуктів харчування (EFSA) дійшло до висновку, що перелітна сарана безпечна при використанні, представленому компанією-заявником.

Продукти, що містять цей новий продукт харчування, будуть марковані, щоб інформувати про потенційні алергічні реакції.

Єврокомісія у липні минулого року вже дозволила вживання комах у їжу, схваливши включення до списку нових продуктів харчування сушеного жовтого борошняного черв’яка.

Комісія підкреслює, що у різних дослідженнях Продовольча та сільськогосподарська організація ООН визначила комах як дуже поживне та здорове джерело їжі з високим вмістом жирів, білків, вітамінів, клітковини та мінералів.