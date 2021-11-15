Британия должна быть готова к войне с Россией - начальник штаба обороны

Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Николас Картер заявил, что военные должны быть готовы к войне с Россией после недавней напряженности в Восточной Европе.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Картер дал ряд интервью британским СМИ и связи с тем, что в конце ноября уходит с поста. Он сказал, что Россия сейчас является большей угрозой для Восточной Европы, чем тогда, когда он вступил в должность восемь лет назад.

Он сказал, что "явно надеется", что войны с Россией не будет, и он не верит, что страна хочет физической войны, но НАТО должен быть готов.

"Россия, вероятно, рассматривает глобальный стратегический контекст как непрекращающуюся борьбу, в которой, я думаю, они будут применять все инструменты национальной власти для достижения своих целей. Но при этом россияне не хотят развязывать горячую войну", - сказал Картер.

"Вопрос, конечно, заключается в том, как вы определяете войну, и я, как солдат, стараюсь определить войну как фактический акт боя, и я не думаю, что они этого хотят. Я думаю, что они хотят попытаться достичь своей цели более тонкими способами ", – добавил генерал.

Он сказал, что, скорее всего, ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" российским правительством.

На вопрос, может ли это перерасти в войну, Картер ответил: "Я не знаю. Я думаю, что мы должны быть настороже и убедиться, что сдерживание преобладает, и мы должны убедиться, что у НАТО есть единство, и мы не допускаем никаких пробелов в нашей коллективной позиции".