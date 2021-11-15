Британія має бути готовою до війни з Росією - начальник штабу оборони

Начальник штабу оборони Великої Британії генерал сер Ніколас Картер заявив, що військові повинні бути готові до війни з Росією після недавньої напруженості у Східній Європі.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Картер дав низку інтерв'ю британським ЗМІ і звязку з тим, що в кінці листопада залишає посаду. Він сказав, що Росія зараз є більшою загрозою для Східної Європи, ніж тоді, коли він прийшов на посаду вісім років тому.

Він сказав, що "явно сподівається", що війни з Росією не буде, і він не вірить, що країна хоче фізичної війни, але НАТО має бути готовим.

"Росія, ймовірно, розглядає глобальний стратегічний контекст як безперервну боротьбу, в якій, я думаю, вони будуть застосовувати всі інструменти національної влади для досягнення своїх цілей. Але при цьому росіяни не хочуть розв’язувати гарячу війну", - сказав Картер.

"Питання звичайно, полягає в тому, як ви визначаєте війну, і я, як солдат, прагну визначити війну як фактичний акт бою, і я не думаю, що вони цього хочуть. Я думаю, що вони хочуть спробувати досягти своєї мети більш тонкими способами", - додав генерал.

Він сказав, що, швидше за все, ситуація на кордоні Білорусі та України була "класичним відволіканням уваги" російським урядом того.

На запитання, чи може це перерости у війну, Картер відповів: "Я не знаю. Я думаю, що ми повинні бути насторожі та переконатися, що стримування переважає, і ми повинні переконатися, що в НАТО є єдність, і ми не допускаємо жодних пробілів у нашій колективній позиції".