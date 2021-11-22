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ЕС хочет гармонизации сроков действия национальных ковид-сертификатов

Понедельник, 22 ноября 2021, 20:59

Европейская комиссия стремится согласовать сроки действия сертификата о вакцинации от COVID-19, включая последствия дополнительных прививок.

Об этом заявила в понедельник еврокомиссар здравоохранения Стелла Кириакидес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я полностью согласна с неотложностью, и именно поэтому Европейская комиссия работает над усилением координации свободного передвижения, включая продолжительность действия и роль усилителей в кампании вакцинации", — сказала она.

Австрия стала первой страной в Западной Европе, которая в понедельник восстановила локдаун, закрыв несущественные магазины, бары и кафе из-за вспышки заболеваемости. Австрия также первой из европейских стран с декабря сократит срок действия сертификатов о вакцинации иностранцев до 270 дней.

Кириакидес сказала, что обсуждения со странами-членами ЕС по сертификату о вакцинации продолжаются, и Еврокомиссия намерена представить предложения на этой неделе.

"Мы полны решимости развернуть нынешнюю волну... и мы также отдаем себе отчет, что мы должны дать четкие, последовательные сообщения гражданам", – заявила она.

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