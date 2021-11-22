ЄС хоче гармонізації термінів дії національних ковід-сертифікатів

Європейська комісія прагне узгодити терміни дії сертифікаті про вакцинацію від COVID-19, включаючи наслідки додаткових щеплень.

Про це заявила у понеділок єврокомісар охорони здоров’я Стелла Кіріакідес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я повністю погоджуюся з невідкладністю, і саме тому Європейська комісія працює над посиленням координації вільного пересування, включаючи тривалість дії та роль підсилювачів у кампанії вакцинації", — сказала вона.

Австрія стала першою країною в Західній Європі, яка в понеділок відновила локдаун, закривши несуттєві магазини, бари та кафе через спалах захворюваності. Австрія також першою з європейських країн з грудня скоротить термін дії сертифікатів про вакцинацію іноземців до 270 днів.

Кіріакідес сказала, що обговорення з країнами-членами ЄС щодо сертифіката про вакцинацію тривають, і Єврокомісія має намір представити пропозиції цього тижня.

"Ми сповнені рішучості розвернути нинішню хвилю... і ми також усвідомлюємо, що ми повинні дати чіткі, послідовні повідомлення громадянам", – заявила вона.

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