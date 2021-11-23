Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

К весне количество умерших от коронавируса в Европе может превысить 2 млн - ВОЗ

Вторник, 23 ноября 2021, 16:03

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к марту 2022 года количество умерших от коронавирусной болезни в Европе, вероятно, достигнет 2,2 миллиона.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Также в организации отмечается, что COVID-19 стал главной причиной смерти в регионе.

Количество смертей, ежедневно регистрируемых совокупно во всех странах региона, колеблется в районе 4200 - вдвое больше, чем в сентябре.

Совокупное количество смертей, причиной которых считают коронавирус, уже превысило 1,5 млн человек.

В ВОЗ отметили, что считают ситуацию "очень серьезной" и прогнозируют высокую или критическую нагрузку на медицинскую систему в 25 из 53 стран, относящихся к европейскому региону, а большая нагрузка на реанимацию грозит почти всем странам - 49.

Ранее в начале ноября ВОЗ заявила, что Европа снова стала эпицентром пандемии.

Доктор Ханс Клюге, директор ВОЗ по вопросам Европейского региона, отметил, что сейчас странам следует идти по пути "вакцинация плюс" - продолжать прививку тех, кто до сих пор не вакцинировался, проводить вакцинацию усиливающими дозами.

Он отметил, что появляется все больше доказательств, что вакцинная защита со временем ослабевает, поэтому вакцинация усиливающей дозой необходима прежде всего людям с расстройствами иммунной системы, группе 60+ и медикам.

Клюге добавил, что важно оставлять "частью повседневной жизни" такие меры предосторожности, как использование маски, частое мытье рук, соблюдение дистанции, проветривание помещений и т.д.

По данным ВОЗ, в Европейском регионе полностью привиты около 53,5% населения, но при этом в некоторых странах вакцинированы до сих пор менее 10%, тогда как в других вакцинированы более 80%.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Болгарский Додон: президентом страны снова стал любитель РФ и противник санкций

Заявления старого-нового президента Болгарии о Крыме и санкциях вызвали резкую реакцию Украины. Однако победе Радева это не помешало (укр.)
23 ноября 2021 — Артем Филипенко, для Европейской правды

Угроза нового нападения РФ: о чем Пентагон предупредил Ермака и Кулебу

Какими будут действия Запада в случае российского вторжения? Ведь именно они – главный сдерживающий фактор для лидера РФ (укр.)
23 ноября 2021 — Юрий Онищенко, Европейская правда

Рецепт судебной реформы: как украинский опыт может помочь Грузии и Молдове

От коррупции и несправедливости в судах также страдают и граждане Грузии или Молдовы, ведь корень проблем у нас общий (укр.)
23 ноября 2021 — Галина Чижик, Центр противодействия коррупции