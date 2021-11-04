Європа є епіцентром пандемії коронавірусу - ВООЗ

Європейський регіон зараз є епіцентром глобальної пандемії і перебуває на шляху до ще півмільйона смертей цієї зими.

Про це попередив глава європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Минулого тижня Європа та Центральна Азія повідомили про майже 1,8 мільйона нових випадків COVID-19, що становить 59% усіх випадків у світі. За словами Клюге, в регіоні зафіксовано 24 000 смертей, що становить 48% смертей у всьому світі.

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Загалом зараз в європейському регіоні зареєстровано більше випадків — 78 мільйонів, ніж у Південно-Східній Азії, Східному Середземномор’ї, Західній частині Тихого океану та Африці разом узятих.

"Ми знову в епіцентрі. Якщо ми залишимося на цій траєкторії, ми можемо побачити ще півмільйона смертей від COVID-19 в Європі та Центральній Азії до 1 лютого наступного року", - додав Клюге.

ВООЗ прогнозує, що цієї зими системи охорони здоров’я в 43 країнах регіону зіткнуться з "екстремальним стресом".

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Клюге вказав на низький рівень охоплення вакцинацією та послаблення соціальних заходів та заходів охорони здоров’я.

За його словами, лише 47% громадян регіону отримали повну вакцинацію, при цьому охоплення є найнижчим у країнах Балтії, Балкан, а також у Центральній та Східній Європі.