Польша сообщает о почти 270 новых попытках незаконного пересечения границы из Беларуси

Польские пограничники за минувшие сутки зафиксировали 267 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, включая две - силового прорыва.

Как пишет "Европейская правда", об этом утром 24 ноября сообщила пограничная служба.

По 44 мигрантам, которым все же удалось попасть на территорию страны, было принято решение о выдворении.

Minionej doby na granicy🇵🇱🇧🇾odnotowano 267 prób jej nielegalnego przekroczenia.#funkcjonariuszeSG wydali 44 postanowienia o opuszczeniu Polski.

Na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych oraz w Mielniku grupy agresywnych cudzoziemców forsowały granicę. pic.twitter.com/2glbiTKxuh — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

"На участках границы в Дубичах Церковных и Мельнике группы агрессивных иностранцев пытались прорвать границу", – добавляют в заявлении.

С начала искусственного миграционного кризиса, спровоцированного Александром Лукашенко, Польша зарегистрировала более 35 000 попыток незаконного пересечения границы. Из них максимум – более 17 тысяч – в октябре и более 6000 – в ноябре.

Как известно, после последнего серьезного обострения - когда группа из более чем тысячи мигрантов попыталась перейти границу на КПП "Брузги-Кузница" - напряжение спало, мигрантов переселили из палаток в помещение логистического центра недалеко от границы. Однако польские пограничники и дальше каждую ночь фиксируют попытки пересечения границы, иногда группами от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Также регулярно обнаруживают водителей, помогающих мигрантам продолжить путешествие дальше вглубь ЕС.

Со 2 сентября в приграничных с Беларусью районах действует чрезвычайное положение, там запрещено находиться посторонним людям, не являющимся жителями/работниками этих населенных пунктов или представителями госслужб.

Также Польша начинает обустраивать границу забором высотой более 5 метров и протяженностью 180 км, который будет дополнительно оснащен камерами и датчиками движения.