Польща повідомляє про майже 270 нових спроб нелегального перетину кордону з Білорусі

Польські прикордонники за минулу добу зафіксували 267 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі, включно з двома - силового прориву.

Як пише "Європейська правда", про це вранці 24 листопада повідомила прикордонна служба.

Щодо 44 мігрантів, яким все ж вдалось потрапити на територію країни, ухвалили рішення про видворення.

Minionej doby na granicy🇵🇱🇧🇾odnotowano 267 prób jej nielegalnego przekroczenia.#funkcjonariuszeSG wydali 44 postanowienia o opuszczeniu Polski.

Na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych oraz w Mielniku grupy agresywnych cudzoziemców forsowały granicę. pic.twitter.com/2glbiTKxuh — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

"На ділянках кордону у Дубичах Церковних і Мельнику групи агресивних іноземців намагались прорвати кордон", - додають у заяві.

З початку штучної міграційної кризи, спровокованої Александром Лукашенком, Польща зареєструвала понад 35 000 спроб нелегального перетину кордону. З них максимум - понад 17 тисяч - сталися у жовтні та понад 6000 - у листопаді.

Як відомо, після останнього серйозного загострення - коли група з понад тисячі мігрантів спробувала перейти кордон на КПП "Брузги-Кузьниця" - напруга спала, мігрантів переселили з наметів у приміщення логістичного центру неподалік від кордону. Проте польські прикордонники і далі щоночі фіксують спроби перетину кордону, іноді групами від кількох десятків до кількасот людей. Також регулярно виявляють водіїв, які допомагають мігрантам продовжити подорож далі вглиб ЄС.

З 2 вересня у прикордонних з Білоруссю районах діє надзвичайний стан, там заборонено перебувати стороннім людям, які не є мешканцями/працівниками цих населених пунктів чи представниками держслужб.

Також Польща починає облаштовувати кордон парканом висотою понад 5 метрів і довжиною 180 км, що буде додатково оснащений камерами і датчиками руху.