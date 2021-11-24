Что поможет нормализовать отношения Украины и Польши?

В Польше немалые надежды, возлагаемые на нового президента Украины Владимира Зеленского, быстро перешли в "спираль разочарований".

О том, почему в Польше так часто возникает разочарование в отношениях с Украиной, читайте в колонке координатора программы Восточной Европы Польского института международных отношений Даниэля Шелиговского Спираль разочарований: что мешает Украине и Польше уладить свои разногласия.

Даниэль Шелиговский пишет, что дискуссии об Украине и польско-украинских отношениях в Польше обременены огромным багажом эмоций, то ли по историческим причинам, то ли из-за многочисленных личных контактов и симпатий (а также антипатий).

Автор считает, что оба этих фактора, хотя и не единственные, существенно определяют в Варшаве восприятие отношений с Украиной как особых по сравнению с отношениями Польши с другими соседями.

Следствием аксиомы особых отношений, считает автор, стала приверженность значительной части польской политической элиты и экспертных кругов к Украине, в том числе в вопросе защиты от российской агрессии.

Украинская сторона, по мнению эксперта, обычно недооценивает польскую ангажированность в пользу Украины и не отвечает взаимностью, хуже того – она не должна этого делать.

Шелиговский отмечает, что разочарование польских элит подходом Киева к взаимному сотрудничеству прежде всего производно от собственных представлений об особых польско-украинских отношениях, которых украинские коллеги обычно не разделяют.

Между тем и стратегия украинской национальной безопасности, и стратегия внешней политики относят Польшу к стратегическим партнерам, но второго порядка.

И это не зря. Поскольку Варшава не раздает карты на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, а ее вклад в развитие украинского оборонного потенциала не равен действиям США или Великобритании.

Так что, пишет эксперт, у Украины нет обманчивых надежд – Варшава сегодня не является ключевым политическим партнером Киева и не будет им завтра.

В то же время в польской публичной дискуссии иногда также преувеличивают значение Украины для внешней политики Польши.

Польско-украинское стратегическое партнерство сосредотачивается в первую очередь на вопросах безопасности, учитывая то, что обе страны и их эксперты и политические элиты имеют общее восприятие угроз и занимают однозначную позицию в отношении российского реваншизма.

Больше об украинско-польских отношениях и о том, как улучшить доверие сторон - в колонке Даниэля Шелиговского Спираль разочарований: что мешает Украине и Польше уладить свои разногласия.