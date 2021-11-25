Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Германия превысила порог в 100 тысяч смертей от коронавируса

Четверг, 25 ноября 2021, 08:34

Число смертей от коронавируса в Германии 25 ноября превысило порог в 100 тысяч.

Об этом сообщил рано утром в четверг Институт Роберта Коха, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Сейчас в Германии от коронавируса умерли 100 119 человек. Более 5,5 миллионов заразились COVID-19.

Читайте также
В Германии еще несколько земель усиливают карантин из-за нарастания эпидемии

О первом случае смерти от коронавируса из Германии стало известно 8 марта 2020 года, 60-летний немецкий турист умер вскоре после его въезда в Египет.

Всего через день в Германии сообщили о первых двух смертях от коронавируса в Северном Рейне-Вестфалии.

В течение суток в Германии зарегистрировано 75 961 новых случаев заражения коронавирусом - это новый максимум от начала пандемии.

Общегосударственная семидневная заболеваемость снова возросла и составляет 419,7.

В связи с стремительным ростом количества инфекций дискуссия о введении общего требования вакцинации от коронавируса набрала обороты за последние несколько дней.

Соседняя Австрия первой в Европе заявила о намерении сделать прививку от коронавируса обязательной для всего населения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Коронавирус Эпидемия в цифрах
powered by lun.ua

Статьи

Больше не друзья Путина: о чем договорилась новая власть Германии по вопросу Украины и РФ

Что новая власть Германии записала в своей программе об Украине и России? Как изменился этот документ со времен Ангелы Меркель? Ответы – в статье (укр.)
25 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Немецкая победа: чего ждет Украина от нового правительства в Берлине

Новая коалиционная программа впервые фиксирует политическое признание Берлином стремления украинцев добиться вступления в ЕС и поддержку на этом пути (укр.)
24 ноября 2021 — Андрий Мельник, посол Украины в Германии

Водород для Европы: как Украина поможет Западу слезть с "газовой иглы" России

Украинская газотранспортная система может остаться пустой вне зависимости от запуска "Северного потока-2". Но ее можно заполнить водородом (укр.)
24 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда