В Германии еще несколько земель усиливают карантин из-за нарастания эпидемии

Еще несколько федеральных земель Германии усиливают карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Берлин - в шаге от введения правила 2G ("вакцинированные и переболевшие") для допуска в большинство магазинов (кроме продуктовых, аптек и т.п.) и заведений, а для непривитых жителей столицы они фактически закрываются. Ограничения должны начать действовать в выходные. Правило 2G в Берлине уже распространялось на культурные и развлекательные заведения, теперь на них распространяют и обязательства носить маску или дополнительно предъявлять на входе еще и отрицательный тест.

Гамбург тоже анонсировал правило 2G для кинотеатров, театров, гостиниц – с понедельника 29 ноября.

Самая густонаселенная земля Северный Рейн-Вестфалия также закроет доступ для невакцинированных в ночные клубы и другие развлекательные заведения, а те, кто вакцинировался или недавно переболел, должны будут дополнительно показать свежий негативный тест.

Тюрингия совсем закрывает клубы и бары, сауны и бассейны – кроме школьных. Рестораны продолжат работать, но только по "2G" и не дольше, чем до 10 вечера. Для невакцинированных людей фактически начинает действовать локдаун и ночной комендантский час с 10 часов вечера.

Ранее частичный локдаун был введен в Саксонии, где показатели заражений - наихудшие, Баварии и отдельных районах земли Баден-Вюртенберг.

Впервые за все время эпидемии ковид-сертификаты будут требовать как пропуск для пользования любым общественным транспортом по всей территории страны.

Напомним, в среду 24 ноября Германия с населением 83 млн человек в очередной раз зарегистрировала новый максимум заражений - 67 тысяч в сутки. Семидневный показатель заражений тоже рекордный и почти достиг 400 на 100 000 населения.

В последние дни активизировались дискуссии о потенциальном введении обязательной вакцинации по крайней мере для некоторых категорий - не без влияния соседней Австрии, которая первой в Европе заявила о намерении сделать прививку от коронавируса обязательной для всего населения.

В Свободной демократической партии, которая ожидаемо сформирует коалицию с социал-демократами и "Зелеными", заявили, что вынесут на переговоры предложение об обязательной вакцинации в заведениях, где постоянно находятся люди из групп повышенного риска - таких как дома престарелых. "Обязательная прививка - это всегда значительное наступление на фундаментальные права, и это всегда требует особого обоснования", - добавил спикер.

На прошлой неделе премьеры всех 16 федеральных земель призвали правительство сделать вакцинацию обязательной для всего персонала медицинских учреждений и учреждений попечительства. Оппоненты опасаются, что после этого из-за увольнения категорических противников вакцинации возникнет проблема с нехваткой персонала.