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Польша снизит цены на топливо, газ и электроэнергию в борьбе с инфляцией

Четверг, 25 ноября 2021, 15:35

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил меры так называемого "антиинфляционного щита", целью которого является преодоление последствий самой высокой с 2001 года инфляции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Премьер объявил решение в трех областях.

"Мы снизим цены на топливо. С 20 декабря на 5 месяцев мы снизим акциз до минимального разрешенного в ЕС уровня, более того, с 1 января топливо будет освобождено от налога по розничным продажам, а также от налога на выбросы. Я надеюсь, что эти решения снизят цену на топливо примерно на 20 злотых до 28-30 злотых, - заявил Моравецкий.

"Во-вторых, с января, на три самых тяжелых зимних месяца, мы вводим снижение НДС на природный газ с 23% до 8%. Это дань всем, кто нуждается в государственной поддержке", - сказал премьер.

Также, по его словам, будут полностью отменены акцизы на электроэнергию.

"Еще одно направление – с января на 3 месяца мы снизим ставку НДС на электроэнергию в контексте прекращения ценовых спекуляций на рынке зеленых сертификатов. Мы подадим заявку на изменение механизма торговли зелеными сертификатами", - сказал Матеуш Моравецкий.

Также около 5 миллионов домохозяйств должны получить выплаты в размере 400-1150 злотых (96-275 долларов) для поддержки семей в связи с подорожанием продуктов питания.

Моравецкий сказал, что "антиинфляционный щит" обойдется правительству около 10 миллиардов злотых (2,4 миллиарда долларов), а дополнительные средства будут поступать от сокращения расходов.

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