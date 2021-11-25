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Польща знизить ціни на паливо, газ і електроенергію у боротьбі з найвищою за 20 років інфляцією

Четвер, 25 листопада 2021, 15:35

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький представив заходи так званого "антиінфляційного щита", який має на меті подолати наслідки найвищої з 2001 року інфляції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Прем'єр оголосив рішення у трьох сферах.

"Ми знизимо ціни на паливо. З 20 грудня на 5 місяців ми знизимо акциз до мінімального дозволеного в ЄС рівня, більше того, з 1 січня паливо буде звільнено від податку з роздрібного продажу, а також від податку на викиди. Я сподіваюся, що ці рішення знизять ціну на паливо приблизно на 20 злотих до 28-30 злотих, - заявив Моравецький.

"По-друге, з січня, на три найважчі зимові місяці, ми запроваджуємо зниження ПДВ на природний газ з 23% до 8%. Це данина всім, хто потребує державної підтримки" - сказав прем’єр.

Також за його словами, будуть повністю скасовані акцизи на електроенергію.

"Ще один напрямок – з січня на 3 місяці ми знизимо ставку ПДВ на електроенергію в контексті припинення цінових спекуляцій на ринку зелених сертифікатів. Ми подамо заявку на зміну механізму торгівлі зеленими сертифікатами", - сказав Матеуш Моравецький.

Також близько 5 мільйонів домогосподарств мають отримати виплати в розмірі 400-1150 злотих (96-275 доларів) для підтримки родин у зв’язку зі здорожчанням продуктів харчування.

Моравецький сказав, що "антиінфляційний щит" коштуватиме уряду близько 10 мільярдів злотих (2,4 мільярда доларів), а додаткові кошти будуть надходити від скорочення видатків.

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Польща
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