Зеленский рассказал, чего ожидает от нового правительства Германии

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от нового правительства Германии продолжения санкционной политики против РФ, а также сотрудничества в энергетической сфере.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства заявил во время пресс-марафона в Киеве.

"Вчера я разговаривал с Ангелой Меркель и она мне сказала, что политика Германии в отношении Украины будет неизменной. Я считаю, что она должна быть еще лучше, чем она была. Но это уже будут мои переговоры с новым канцлером", – сказал Зеленский.

"Я ожидаю предметных результатов, которые бы нам помогли и экономически, и в энергетической независимости Украины и в спокойствии на Донбассе. Мощной санкционной политики, пока нам не вернут наши территории, мощные гарантии по газу и другим энергоресурсам, и максимальное давление на РФ по прекращению военного конфликта на Донбассе", - добавил он.

Президент также выразил удовлетворение тем, что в новое немецкое правительство вошел сопредседатель "Зеленых" Роберт Хабек, являющийся противником газопровода "Северный поток-2".

"У нас было несколько встреч, у нас совпадает видение отношений между нашими странами. Я очень верю в то, что он поможет нам. У нас хорошее понимание шагов, направленных на безопасность Украины, на безопасность Европы", – сказал глава государства.

Об ожидаемой политике новой власти Германии в отношении Украины смотрите в видеоблоге ЕвроПравды: Первые решения власти Германии о Донбассе и движении Украины в ЕС

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