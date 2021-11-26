Зеленський розповів, чого очікує від нового уряду Німеччини

Президент України Володимир Зеленський очікує від нового уряду Німеччини продовження санкційної політики проти РФ, а також співпраці в енергетичній сфері.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави заявив під час пресмарафону у Києві.

"Вчора я мав розмову з Ангелою Меркель і вона мені сказала, що політика Німеччини щодо України буде незмінною Я вважаю, що вона має бути ще кращою, ніж вона була. Але це вже будуть мої перемовини з новим канцлером", - сказав Зеленський.

Читайте також Канцлер Шольц: все про новий уряд Німеччини та його співпрацю з Україною

"Я очікую предметних результатів, які б нам допомогли і економічно, і в енергетичній незалежності України і в спокої на Донбасі. Потужної санкційної політики, поки нам не повернуть наші території, потужні гарантії щодо газу та інших енергоресурсів, і максимальний тиск на РФ щодо припинення військового конфлікту на Донбасі.

Він також висловив задоволення тим, що до нового німецького уряду увійшов співголова "Зелених" Роберт Габек, який є противником газопроводу "Північний потік-2".

"У нас було декілька зустрічей, у нас співпадає бачення щодо відносин між нашими країнами. Я дуже вірю в те, що він нам допоможе. У нас гарне розуміння кроків, що спрямовані на безпеку України, на безпеку Європи", - сказав глава держави.

Нагадаємо, в ухваленій коаліційній угоді німецьких соціал-демократів, "Зелених" та вільних демократів кардинально змінилася риторика щодо Росії у порівнянні з текстом угоди уряду Ангели Меркель 2017 року.

Угода також містить пункт, в якому вказана готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі.

Про очікувану політику нової влади Німеччини щодо України дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди": Перші рішення влади Німеччини про Донбас та рух України до ЄС

Детальніше про те, що нова влада Німеччини записала у зовнішньополітичному блоці своєї коаліційної угоди, у тексті: Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ