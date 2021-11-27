Франция сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа

Во Франция обнаружила высокопатогенный вирус птичьего гриппа на птицефабрике на севере страны.

Об этом заявило Министерство сельского хозяйства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Власти заявили, что им еще предстоит идентифицировать штамм, но на ферме уничтожат всех птиц и продезинфицируют ее, чтобы предотвратить распространение болезни.

Эта вспышка последовала за несколькими вспышками среди птицефабрик в Европе и Азии в последние недели, что является признаком того, что вирус снова быстро распространяется.

За последний месяц во Франции уже было зарегистрировано несколько случаев тяжелого птичьего гриппа среди домашней птицы, а также среди дикой птицы, что побудило правительство потребовать, чтобы домашняя птица содержались в закрытых помещениях.

Вспышки могут побудить страны-импортеры, особенно в Азии, ввести ограничения на торговлю продуктами из птицы.

Они также вызывают озабоченность среди эпидемиологов, поскольку вирус может передаваться людям. Птичий грипп часто передается мигрирующими дикими птицами.

Напомним, Дания сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5 на ферме по выращиванию индюков в центральной части страны.