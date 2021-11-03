Дания сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5 на ферме по выращиванию индюков в центральной части страны.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Вспышка на ферме в городе Слагельсе, где содержатся 27 600 птиц, началась 30 октября и была подтверждена 1 ноября.

Информацию о вспышке также подтвердила Всемирная организация здравоохранения животных.

Ранее сообщалось, что Дания продлит запрет на разведение норок до 2023 года.

В конце прошлого года в Дании уничтожили более 15 млн норок после выявления среди них больных мутировавшим штаммом коронавируса, в котором видели угрозу для людей.

Это решение и последующие проблемы с захоронением отбракованных норок вызвали жесткую критику премьера Метте Фредериксен.