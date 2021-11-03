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Данія повідомила про спалах високопатогенного пташиного грипу

Середа, 3 листопада 2021, 20:26

Данія повідомила про спалах високопатогенного пташиного грипу H5 на фермі з вирощування індиків в центральній частині країни.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Спалах на фермі у місті Слагельсе, де утримуються 27 600 птахів, розпочався 30 жовтня і був підтверджений 1 листопада.

Інформацію про спалах також підтвердила Всесвітня організація охорони здоров’я тварин.

Раніше повідомлялося, що Данія продовжить заборону на розведення норок до 2023 року.

У кінці минулого року у Данії знищили понад 15 мільйонів норок після виявлення серед них хворих на мутований штам коронавірусу, у якому вбачали загрозу для людей.

Це рішення та наступні проблеми з похованням вибракуваних норок спричинили жорстку критику прем’єрки Метте Фредеріксен. 

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Данія
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