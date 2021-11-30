Главы МИД НАТО обсудили экономические санкции против России в случае агрессии в Украине

Министры иностранных дел НАТО обсудили на встрече в Риге возможные экономические санкции и политические меры в отношении России в случае агрессии против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после встречи, сообщает "Европейская правда".

"Санкции и политическая реакция – это часть мер, которые мы обсуждали сегодня. Мы представляем 50% мирового ВВП и конечно имеет значение, когда союзники обсуждают использование экономических санкций против России. И мы видим способность применить такие санкции, когда будет нужно", - сказал Столтенберг.

По его словам, Россия недооценила решение членов НАТО ввести санкции и поддерживать санкции после незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

"Мы также вели политические меры со стороны НАТО, приостановив практическое сотрудничество и затем НАТО, как Альянс, принял важное решение об увеличении готовности наших сил, повышения присутствия в восточной части НАТО, больше морского и воздушного присутствия", - добавил генсек.

Столтенберг пояснил, что НАТО не принимает решений в отношении санкций, это делают отдельные страны или ЕС, но НАТО является платформой, где европейские союзники, а также США и Канада, решают вместе эти вопросы.

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