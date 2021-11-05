Немецкие "зеленые" могут затормозить переговоры по коалиции из-за вопросов климата

Коалиционные переговоры в Германии между социал-демократами, "зелеными" и Свободными демократами идут медленнее из-за климатической политики, и три стороны спорят о том, насколько далеко идущими должны быть их планы

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Соруководители "зелених" Анналена Бербок и Роберт Хабек вместе с другими высокопоставленными партийными чиновниками обратились к неправительственным организациям, включая Greenpeace и Deutsche Umwelthilfe, с просьбой начать лоббирование более агрессивной климатической политики.

"Нам ... еще предстоит многого достичь в рамках переговоров по коалиции, которые только что начались, особенно в области защиты климата и биоразнообразия."Было бы очень полезно ... если бы вы могли подтолкнуть СДПГ и СвДП к выдвижению амбициозных предложений", - говорится в письме.

Представитель "Зеленых" подтвердил, что письмо было отправлено. Разногласия грозят затянуть переговоры по коалиции, которые, как ранее прогнозировалось, должны завершиться в декабре.

"Зеленые" хотят перенести дату прекращения использования угля в Германии с 2038 года и прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. Они также хотят создать министерство по климату, которое будет иметь право наложить вето на любое решение правительства для обеспечения соответствия политики Парижское соглашение по климату.

Свободные демократы против такого вето, а также против любых запретов на автомобили. Стороны также разделились по вопросу ценообразования на выбросы углерода, при этом "зеленые" осторожно относятся к планам ЕС по расширению системы торговли выбросами.

Напомним, на прошлой неделе СДПГ, "Зеленые" и "свободные демократы" начали официальные переговоры о коалиции. Они хотят, чтобы лидер социал-демократов Олаф Шольц был избран канцлером на неделе, которая начинается с 6 декабря.

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