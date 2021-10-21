В Германии хотят сформировать правительство в начале декабря

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Зеленые" и "Свободная демократическая партия" (СвДП), которые принимают участие в переговорах о коалиции, хотят, чтобы Олаф Шольц был избран канцлером на неделе, которая начинается с 6 декабря.

Об этом заявил генеральный секретарь СвДП Фолькер Виссинг сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Виссинг, его коллега из СДПГ Ларс Клингбейль и федеральный менеджер "Зеленых" Михаэль Келлнер представили график формирования правительства перед началом официальных переговоров о коалиции.

В следующую среду политики всех трех партий в 22 рабочих группах должны начать работу над общей правительственной программой.

Рабочие группы должны, за исключением выходных, собираться на обсуждение почти каждый день, чтобы до 10 ноября разработать документы о позиции по отдельным направлениям.

Окончательное редактирование и уточнение нерешенных вопросов затем должна взять на себя главная переговорная группа, которая должна представить коалиционное соглашение до конца ноября.

После результат должен быть подтвержден внутри партии - на специальном съезде партии в случае СвДП и в форме онлайн-опроса членов среди "Зеленых". График плотный, чем было известно ранее: до сих пор партии обещали сформировать правительство к Рождеству.

Виссинг заявил об "амбициозном графике". Стороны переговоров считают, что "Германия должна иметь стабильное правительство как можно скорее".