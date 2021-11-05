Німецькі "зелені" можуть загальмувати переговори щодо коаліції через питання клімату

Коаліційні переговори в Німеччині між соціал-демократами, "зеленими" та Вільними демократами йдуть повільніше через кліматичну політику, і три сторони сперечаються про те, наскільки далекосяжними мають бути їхні плани

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Керівники "зелених" Анналена Бербок та Роберт Габек разом з іншими високопосадовцями звернулися до неурядових організацій, включаючи Greenpeace та Deutsche Umwelthilfe, з проханням розпочати лобіювання більш агресивної кліматичної політики.

"Нам ... ще доведеться багато чого досягти в рамках переговорів щодо коаліції, які щойно розпочалися, особливо в галузі захисту клімату та біорізноманіття. Було б дуже корисно… якби ви могли підштовхнути СДПН та ВД до висування амбітних пропозицій", - йдеться у листі.

Представник "Зелених" підтвердив, що листа було надіслано. Розбіжності загрожують затягнути переговори щодо коаліції, які, як раніше прогнозувалося, мають завершитись у грудні.

"Зелені" хочуть перенести дату припинення використання вугілля в Німеччині з 2038 року та припинити продаж автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2030 року. Вони також хочуть створити міністерство з клімату, яке матиме право накласти вето на будь-яке рішення уряду для забезпечення відповідності політиці Паризької кліматичної угоди.

Вільні демократи проти такого вето, а також будь-яких заборон на автомобілі. Сторони також розділилися щодо ціноутворення на викиди вуглецю, при цьому "зелені" обережно ставляться до планів ЄС щодо розширення системи торгівлі викидами.

Нагадаємо, СДПН, "Зелені" та "вільні демократи" почали офіційні перемовини про коаліцію. Вони прагнуть, щоб лідер соціал-демократів Олаф Шольц був обраний канцлером на тижні, який починається з 6 грудня.

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