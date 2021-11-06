Новый суд над Саакашвили хотят провести в тюрьме "ради безопасности"

Министерство юстиции Грузии настаивает на том, чтобы судить экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили по новым обвинениям по особой процедуре – вне помещения суда.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил в эфире телеканала Rustavi2 министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Основанием для этой рекомендации, как утверждает министр, является необходимость защитить общественный порядок и жизнь самого Саакашвили.

"Мы все видели заявление службы государственной безопасности о том, что в случае выезда Саакашвили (на суд) из тюремного учреждения, судебный процесс будет прерван при участии 500-600 человек. А премьер-министр также заявлял, что есть возможные планы дестабилизации с убийством двух оппозиционеров. Мы этого не допустим! Безопасность заключенного (Михеила Саакашвили) будет защищена", - пояснил Брегадзе.

По его словам, министерство выступило со "строгой рекомендацией", чтобы суд согласился судить экс-президента в колонии №12, где тот сейчас отбывает наказание по приговорам, заочно вынесенным в предыдущие годы.

Как известно, Михеил Саакашвили прибыл в Грузию месяц назад в грузовике с молокопродуктами и пересек границу вне паспортного контроля. Он сообщил о намерениях возглавить протесты, которые оппозиция заранее планировала по случаю проведения второго тура местных выборов. Впрочем, еще до даты выборов полиция обнаружила и арестовала Саакашвили.

Ему предъявлено новое обвинение в дополнение к уже расследуемым делам. Это, в свою очередь, вызвало массовые протесты в Грузии.

Позже полиция слила видео, как задержали Саакашвили в Тбилиси.