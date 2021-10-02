Саакашвили предъявили новое обвинение - незаконное пересечение границы

МВД Грузии расследует факт незаконного пересечения границы бывшим президентом Михеилом Саакашвили, которого 1 октября задержали в Грузии.

Об этом сообщила грузинская прокуратура, пишет "Европейская правда".

"Сообщаем вам, что МВД расследует факт незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили, преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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В прокуратуре заявили, что "в интересах общества" напоминают общественности, что Михеил Саакашвили был приговорен к 3 и 6 годам по делам Валерия Гелашвили и Сандро Гиргвлиани, и решение суда по этим делам являются окончательными и обжалованию не подлежат.

Также экс-президенту выдвинуты обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгона акции протеста в ноябре 2007 года и вторжения на телеканал "Имеди".

Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

Саакашвили в начале этой недели объявил о планах полететь в Грузию на выборы 2 октября несмотря на угрозу заключения, утверждая, что хочет помочь "спасти страну".

1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что приехал в Грузию. Тогда же премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.

Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

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