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В Польше задержали еще одного украинца за перевозку нелегальных мигрантов

Воскресенье, 7 ноября 2021, 10:04

Среди новых задержанных в Польше за перевозку нелегальных мигрантов есть один гражданин Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Томаш Крупа, спикер полиции Подляского воеводства, которого цитирует RMF24

Спикер сообщил о пяти новых задержаниях лиц, в автомобилях которых обнаружили нелегальных мигрантов - всего 14 человек.

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"Аресты произошли во время дорожных проверок в населенных пунктах Щиты-Дзенцолово, Ботьки, Гайновка, Грабувцы у Белостока и в Раковице", - рассказал спикер.

Задержанные водители – двое граждан Германии, один гражданин Украины, один – Беларуси и еще один – Швеции. Их задержали по обвинениям в содействии незаконному пересечению границы.

Среди мигрантов, шестеро имеют курдское происхождение, семеро – граждане Сирии, еще один – Ирака.

В целом полиция Подляского воеводства за последние сутки обнаружила и передала пограничникам 41 нелегального мигранта, которым удалось незаметно попасть на территорию Польши.

Это уже не первый случай задержания украинцев за помощь нелегалам. На прошлой неделе сообщили о задержании мужчины, который перевозил 11 граждан Ирака в автомобиле Porsche Cayenne, и еще одного украинца-водителя, в машине которого находились трое курдов, нелегально находившихся на территории Польши.

19 октября попал в аварию микроавтобус на чешских номерах с водителем-украинцем, в нем обнаружили 15 нелегалов. 17 октября задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовике почти три десятка нелегальных мигрантов из Ирака.

Как известно, с лета 2021 года европейские соседи Беларуси, особенно Литва и Польша, страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов, который они считают гибридной атакой режима Александра Лукашенко.

В пограничной службе Польши заявляют, что с начала года было зафиксировано более 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Беларуси. Большинство, около 17300, состоялось в октябре, 7700 – в сентябре, более 3500 – в августе.

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Польша мигранты Беларусь
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