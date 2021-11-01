В Польше задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов

Среди четырех человек, задержанных за прошедшие сутки за перевозку нелегальных мигрантов с белорусско-польской границы дальше вглубь ЕС, есть один гражданин Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24, приводя заявление Эльжбеты Заборовской из пресс-службы полиции Подляшского воеводства.

Водители, пойманные с нелегальными мигрантами, перевозили в общей сложности 10 человек.

В населенном пункте Соболево остановили Mercedes с гражданином Польши за рулем и тремя пассажирами-афганцами. В Стадниках остановили водителя-гражданина Иордании, перевозившего двух турок. В населенном пункте Щиты-Дзенцолово в Volkswagen с водителем-гражданином Вьетнама обнаружили двух курдов. Украинца-водителя Toyota остановили в городе Бельск-Подляшский. В машине, как сообщается, находились трое пассажиров-курдов.

"Все люди, которых перевозили, находились в нашей стране незаконно; они были переданы сотрудникам пограничной службы. Водители задержаны при содействии мигрантам в незаконном пересечении границы", - отметила Эльжбета Заборовска.

За воскресенье 31 октября польские пограничники зафиксировали 470 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси. Относительно 87 человек издали приказы покинуть территорию страны, а остальные попытки предотвратили.

Всего с начала августа пограничники зафиксировали уже более 28,5 тысячи попыток незаконно перейти границу с территории Беларуси.