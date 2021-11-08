В Германии самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 с начала пандемии

В Германии в понедельник был зарегистрирован рекордный семидневный уровень заболеваемости - более 200 на 100 000 человек.

Такие данные опубликовал Институт инфекционных болезней Роберта Коха, сообщает DW.

Показатель, который указывает на количество новых случаев заражения COVID-19 на 100 000 человек за последнюю неделю, в настоящее время является самым высоким с начала пандемии коронавируса.

Предыдущий рекордный показатель 197,6 был установлен 22 декабря 2020 года - до того, как вакцины стали широко доступны.

По словам представителей органов здравоохранения Германии, число новых случаев в Германии выросло более чем на 15 500 за последние 24 часа, в результате чего показатель заболеваемости в понедельник составил 201,1.

Несмотря на широкую доступность вакцин, случаи заболевания растут по всей стране. В воскресенье он составлял 191,5, а неделю назад - 154,8.

Наиболее пострадавшие регионы - Саксония и Тюрингия, за которыми следуют Бавария.

Около 67% населения Германии - почти 56 миллионов человек - полностью вакцинированы, но цифры варьируются от региона к региону.

В восточной федеральной земле Саксония, наиболее пострадавшей от нынешней волны пандемии, уровень вакцинации составляет всего 57,1%, в то время как более 70% людей в самом густонаселенной земле Северный Рейн-Вестфалия полностью вакцинированы.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о дальнейших ограничениях для непривитых людей.