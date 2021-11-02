Меркель предупредила о строгих ограничениях для невакцинированных в Германии - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о дальнейших ограничениях для непривитых людей на заседании федерального исполнительного комитета ХДС.

Об этом пишет SPIEGEL, ссылаясь на участников встречи, пишет "Европейская правда".

Канцлер обеспокоена ростом числа инфицированных людей и увеличением числа заболевших в больницах.

На вопрос одного из членов совета ХДС, будет ли новый карантин, Меркель, как сообщается, ответила, что это вариант только для непривитых людей.

Из-за быстро растущего числа инфекций федеральная земля Саксония ранее объявила, что с 8 ноября введет в действие новый закон о защите от коронавируса. В документе определены новые правила использования масок и суровые меры для непривитых.

Закон больше не определяет количество инфекцией в качестве наиболее важного показателя, а ставит на первое место так называемую частоту госпитализаций.

Принимается во внимание уровень госпитализации за семь дней на 100 000 жителей. Единых федеральных предельных значений не существует.

Министры здравоохранения 16 федеральных земель обсудят ситуацию в четверг и пятницу.

Напомним, некоторые из крупнейших компаний Германии рассматривают планы предложить вакцинированным сотрудникам и выздоровевшим от коронавируса отдельные зоны для потребления пищи.