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Правительство Дании предложило вернуть COVID-пропуска для ресторанов и кинотеатров

Вторник, 9 ноября 2021, 08:41

Правительство Дании предложило возобновить использование цифрового COVID-пропуска для посещения баров и ресторанов на фоне увеличение случаев коронавируса.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Дания была одной из немногих стран, которая отменил почти все оставшиеся ограничения в сентябре, избежав третьей волны инфекций весной и летом благодаря широким карантинным мерам, введенным с прошлого Рождества.

Но количество ежедневных инфекций неуклонно росло до 2300 в последние дни с минимума чуть более 200 в середине сентября.

"Несколько европейских стран сейчас находятся в середине своей четвертой волны короны. В Дании мы приближаемся к нашей третьей волне", - сказал министр здравоохранения Магнус Хойнике во время брифинга.

Предложенная правительством мера, которую еще должен утвердить парламент, также предусматривает предоставление пропуска для закрытых собраний более 200 человек, например, в кинотеатрах и музеях.

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