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Уряд Данії запропонував повернути COVID-перепустки для ресторанів і кінотеатрів

Вівторок, 9 листопада 2021, 08:41

Уряд Данії запропонував відновити використання цифрової COVID-перепустки для відвідування барів та ресторанів на тлі збільшення випадків коронавірусу.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Данія була однією з небагатьох країн, яка скасувала майже всі обмеження у вересні, уникнувши третьої хвилі інфекцій навесні і влітку завдяки широким карантинним заходам, запровадженим з минулого Різдва.

Але кількість щоденних інфекцій неухильно зростала до 2300 в останні дні з мінімуму трохи більше ніж 200 у середині вересня.

"Декілька європейських країн зараз перебувають у середині своєї четвертої хвилі коронавірусу У Данії ми наближаємось до нашої третьої хвилі", - сказав міністр охорони здоров'я Магнус Хойніке під час брифінгу.

Запропонований урядом захід, який ще має затвердити парламент, також передбачає надання перепустки для закритих зборів понад 200 осіб, наприклад, у кінотеатрах та музеях.

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