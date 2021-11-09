Денисова говорит, что посол Грузии отказался от встречи с Саакашвили из-за заявления МИД

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что посол Грузии Георгий Закарашвили отозвал свое предложение о встрече с ней по ситуации с Михеилом Саакашвили после заявления МИД Украины.

Такое сообщение она обнародовала в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Денисова заявила, что посол отозвал предложение о встрече из-за "политического контекста заявления МИД Украины" по Саакашвили и необходимости дальнейших консультаций с МИД Грузии.

Она рассказала, что хотела получить объяснение "нарушения права на жизнь и медицинскую помощь и процессуальных прав" Саакашвили и заявила, что принудительный перевод его в больницу при тюрьме №18 в Глдане создал ситуацию, угрожающую его жизни и здоровью, что из-за сопротивления ему нанесли телесные повреждения, а заключенные на новом месте "применяют словесную агрессию и угрожающие возгласы в адрес Михеила, которые слышны в его камере".

Людмила Денисова заявила, что больница в тюрьме не отвечает рекомендациям консилиума врачей и там из-за отсутствия необходимого оборудования невозможно обеспечить нормальную помощь, и что Саакашвили необходимо переместить в заведение, оборудованное для оказания экстренных реанимационных мероприятий.

Напомним, в понедельник посольство Украины в Тбилиси передало в МИД Грузии ноту с призывом изменить отношение к Михеилу Саакашвили – гражданину Украины и экс-президенту Грузии, отбывающему наказание в тюрьме.

8 ноября Саакашвили перевезли из тюрьмы в Рустави в больницу при другой тюрьме, несмотря на то, что перед этим власти многократно утверждали, что здоровье экс-президента не требует его лечения, и отклоняли прошение об этом со стороны заключенного и его защиты. .

Впоследствии в помещение этой больницы привезли спецназ.

Адвокаты политика и он сам раньше отвергали идею перевода его в Глданское заведение, настаивая, что там нет надлежащих условий для оказания помощи.

Как известно, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он нелегально попал в страну. Тогда же он объявил голодовку, провозгласив себя политзаключенным.

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