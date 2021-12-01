Как Путин годами "запугивал" Меркель

В издательстве "Лаборатория" вышел украинский перевод книги Кэти Мартон "Канцлер. Удивительная одиссея Ангелы Меркель". Это новая биография политика, долгое время определявшего курс Евросоюза.

С разрешения издательства "Европейская правда" опубликовала в сокращенном виде одну из глав, о взаимоотношениях Меркель с диктаторами современности - Меркель не только с Путиным: где канцлер сопротивлялась диктаторам, а где шла на уступки.

Подход Меркель к авторитарным режимам ( будь то российский или китайский ) базируется на прагматизме. Она считает, что публично стыдить диктаторов контрпродуктивно.

Унижение противников – не ее метод. Ее путь – дипломатия и терпение.

Маневрировать между собственными ценностями, политическими расчетами и долгосрочными интересами Германии иногда было очень непросто, если не невозможно.

Полностью прогнозируемо первый, кто бросил ей вызов, стал Владимир Путин.

10 февраля 2007 года президент обновленной России вышел на сцену Мюнхенского форума и выступил с пылкой тирадой против демократии, Запада и всего, за что боролась Ангела Меркель.

Он желал вернуть России статус великого мирового игрока, чего бы это ни стоило. Смешивая ложь с угрозами, он насмехался над аудиторией, отмахивался от сложных вопросов и ставил под сомнение моральное превосходство Запада.

Мир не слышал таких заявлений от российских лидеров со времен, когда Никита Хрущев стучал ботинком на заседании ООН. Однако Хрущев сделал это в разгар холодной войны, а сейчас за окном был 2007 год.

Казалось бы, все должно было измениться. И следующие полтора десятка лет наиболее непонятные и опасные отношения у Ангелы Меркель будут именно с Путиным…

Занимая должность канцлера, Меркель регулярно общалась с Путиным.

Обычно в первые полчаса разговора она выслушивает от него список злодеяний Запада. Некоторые реальны, но большинство вымышлены. Меркель рассматривает это как сеанс терапии для Путина.

Если Меркель и питала слабую надежду увидеть умеренного Путина, реальность ее быстро уничтожила. Когда она узнала, что работники литейных предприятий на Урале выливают статуи Путина из бронзы, а ткачи делают коврики с его лицом, Меркель поняла, с кем имеет дело. Образцом для подражания Путину был не Горбачев, а Сталин.

Хорошим отношениям между ними пришел конец, когда Путин увидел, что Меркель ставит защиту прав человека на первое место в повестке дня.

В кабинете Меркель все еще висит портрет Екатерины II. Русская царица немецкого происхождения пыталась извлечь страну из феодальной трясины, заставить ее "открыться миру", как говорил Гоголь.

Этими словами Меркель часто поощряет земляков из Восточной Германии быть открытыми к другим людям, новым переживаниям и образам жизни. Как это сделала она после 35 лет за колючей проволокой.

В июне 2020 года у монумента советским воинам, погибшим в борьбе с нацистами, Путин заявил, что собирается править до 2036 года. И этим развеял последние надежды Меркель на перемены в России.

О Северном потоке-2 и непростых отношениях с диктаторским режимом Китая читайте в материале Меркель не только с Путиным: где канцлер сопротивлялась диктаторам, а где шла на уступки.