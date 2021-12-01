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В Мюнхене из-за взрыва старой авиабомбы ранены три человека и остановлено движение поездов

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Среда, 1 декабря 2021, 15:35

На стройке рядом с главным железнодорожным вокзалом Мюнхена взорвалась старая авиабомба, в результате чего три человека получили ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Reuters, приводя заявление пожарных.

Один из пострадавших в серьезном состоянии. Взрыв произошел при бурении земли при строительстве. На место прибыли десятки машин разных служб, зону взрыва огородили. По словам полиции, вне этого периметра никакой угрозы нет.

В связи со взрывом Deutsche Bahn остановила прием и отправление поездов через главный вокзал - как пригородных электричек, так и поездов дальнего следования, пока неизвестно, когда движение возобновится.

 

Suddeutsche Zeitung уточняет, что взрыв произошел на строительстве объекта Deutsche Bahn.

 

Министр внутренних дел Йоахим Германн заявил, что взорвалась 250-килограммовая авиабомба. Пока неизвестно, почему о ней ничего не знали, потому что перед началом каких-либо строительных работ в центральной части Мюнхена территорию всегда проверяют на наличие старых снарядов.

Хотя с окончания Второй мировой войны прошло более 70 лет, в Германии до сих пор ежегодно находят около 2000 тонн неразорвавшихся старых боеприпасов.

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