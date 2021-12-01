В Мюнхене из-за взрыва старой авиабомбы ранены три человека и остановлено движение поездов

На стройке рядом с главным железнодорожным вокзалом Мюнхена взорвалась старая авиабомба, в результате чего три человека получили ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Reuters, приводя заявление пожарных.

Один из пострадавших в серьезном состоянии. Взрыв произошел при бурении земли при строительстве. На место прибыли десятки машин разных служб, зону взрыва огородили. По словам полиции, вне этого периметра никакой угрозы нет.

Spezialisten für Kampfmittelentschärfung sind vor Ort und begutachten die Reste der Fliegerbombe #Donnersbergerbrücke#WirfuerMuenchen — Feuerwehr München (@BFMuenchen) December 1, 2021

В связи со взрывом Deutsche Bahn остановила прием и отправление поездов через главный вокзал - как пригородных электричек, так и поездов дальнего следования, пока неизвестно, когда движение возобновится.

Suddeutsche Zeitung уточняет, что взрыв произошел на строительстве объекта Deutsche Bahn.

Министр внутренних дел Йоахим Германн заявил, что взорвалась 250-килограммовая авиабомба. Пока неизвестно, почему о ней ничего не знали, потому что перед началом каких-либо строительных работ в центральной части Мюнхена территорию всегда проверяют на наличие старых снарядов.

Хотя с окончания Второй мировой войны прошло более 70 лет, в Германии до сих пор ежегодно находят около 2000 тонн неразорвавшихся старых боеприпасов.

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