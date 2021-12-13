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Австрия призвала ввести в эксплуатацию "Северный поток-2"

Понедельник, 13 декабря 2021, 15:37

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг призвал ввести газопровод "Северный поток-2" в эксплуатацию на фоне последнего напряжения в отношениях с Россией.

Об этом сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг обратился в Совет министров иностранных дел ЕС с просьбой о скорейшем вводе в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2".

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"Проект завершен, теперь мы должны его использовать", - сказал Шалленберг в понедельник в Брюсселе.

Он таким образом возразил министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая впервые приняла участие во встрече министров в Брюсселе.

Учитывая недавнее напряжение с Москвой на фоне конфликта в Украине, Шалленберг подчеркнул, что считает "ошибкой" неоднократно подвергать сомнению газопровод, когда возникает дискуссия с Россией.

Как и Германия, Австрия также получает природный газ из России.

В воскресенье вечером глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась против быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Она подчеркнула, что трубопровод "не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, и что вопросы безопасности все еще остаются в повестке дня".

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На своей первой встрече глав МИД в Брюсселе Бербок упомянула о приостановленной процедуре сертификации в Германии.

"Федеральное сетевое агентство только приостановило процесс сертификации, поскольку есть четкие требования европейского энергетического законодательства", – сказала она.

В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2". Поэтому решение о вводе в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложено до марта следующего года.

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Северный поток-2 Россия Австрія Германия
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