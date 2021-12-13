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Австрія закликала ввести в експлуатацію "Північний потік-2"

Понеділок, 13 грудня 2021, 15:37

Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг закликав ввести газопровід "Північний потік-2" в експлуатацію на тлі останньої напруги у відносинах з Росією.

Про це повідомило німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише "Європейська правда"

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про якнайшвидше введення в експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2".

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"Проєкт було завершено, тепер ми маємо його використовувати", - сказав Шалленберг у понеділок у Брюсселі. 

Він таким чином заперечив міністру закордонних справ Німеччини Анналені Бербок, яка вперше взяла участь у зустрічі міністрів у Брюсселі.

З огляду на недавнє напруження з Москвою на тлі конфлікту в Україні, Шалленберг наголосив, що вважає "помилкою" неодноразово ставити під сумнів газопровід, коли виникає дискусія з Росією. 

Як і Німеччина, Австрія також отримує природний газ з Росії.

У неділю ввечері глава МЗС Німеччини Анналена Бербок висловилася проти швидкого введення в експлуатацію "Північного потоку-2". Вона підкреслила, що трубопровід "не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства, і що питання безпеки все ще залишаються на порядку денному".

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На своїй першій зустрічі глав МЗС в Брюсселі Бербок згадала про призупинену процедуру сертифікації в Німеччині.

"Федеральне мережеве агентство тільки призупинило процес сертифікації, оскільки є чіткі вимоги європейського енергетичного законодавства", - сказала вона.

У листопаді Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2". Через це рішення про введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" може бути відкладено до березня наступного року.

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Північний потік-2 Росія Австрія Німеччина
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