Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Украинский экспорт вернулся к довоенному уровню

Вторник, 14 декабря 2021, 15:03

По результатам 2021 года, объемы экспорта украинских товаров достигнут уровня 2013 года.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"За результаты нынешнего года впервые объемы украинского экспорта достигнут довоенного уровня, причем –также на довоенный уровень вернулись и объемы импорта из РФ", - заявил он, комментируя решение российского руководства ввести в 2014 году ограничения на украинский экспорт в ответ на подписание Соглашения об ассоциации с РФ.

Напомним, по результату 2013 года объем продаж украинских товаров за границу составил $63,3 млрд. Однако уже в последующие годы из-за начала военной и экономической агрессии РФ этот показатель упал на 13,5% в 2014 году, на 29,3% в 2015 году, а также 4,6% в 2016 году.

По результатам 2020 года, объем украинского экспорта составил $49,2 млрд (77,7% от уровня 2013 года). Впрочем, по результатам девяти месяцев 2021 года рост объемов украинского экспорта (к аналогичному периоду в прошлом году) составил 38,2%.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Торговля
powered by lun.ua

Статьи

Безопасность важнее торговли: как изменились внешнеполитические приоритеты украинцев

Украинцы не видят альтернатив европейскому курсу. Однако за 2021 год выросла поддержка членства в НАТО, в то время как в ЕС – незначительно просела (укр.)
14 декабря 2021 — Центр "Нова Європа"

Сказать "нет" Путину: пять возражений против совета министра Кулебы Западу

Кремль всегда находит для своих действий и политические, и псевдоправовые оправдания, вне зависимости от наличия "повода" для агрессии (укр.)
14 декабря 2021 — Данило Лубкивский, Директор Киевского форума безопасности

Шанс на "зеленое" лидерство: как Украина адаптируется к новым климатическим требованиям ЕС

Насколько успешна Украина в процессе зеленой трансформации? И какие климатические вопросы приоритетны в отношениях с ЕС? (укр.)
14 декабря 2021 — Наталия Андрусевич, для Европейской правды