Український експорт повернувся до довоєнного рівня - торгпред

За результатами 2021 року обсяги експорту українських товарів досягнуть рівня 2013 року.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

"За результати нинішнього року вперше обсяги українського експорту досягнуть довоєнного рівня, при чому – також повернулися на довоєнний рівень обсяги імпорту з РФ,- заявив він, коментуючи рішення російського керівництва ввести у 2014 році обмеження на український експорт у відповідь на підписання Угоди про асоціацію з РФ.

Нагадаємо, за результатом 2013 року обсяг продажів українських товарів за кордон склав $63,3 млрд. Однак вже у наступні роки через початок військової та економічної агресії РФ, цей показник впав на 13,5% у 2014 році, на 29,3% у 2015 році, а також на 4,6% у 2016 році.

За результатами 2020 року обсяг українського експорту склав $49,2 млрд (77,7% від рівня 2013 року). Втім, за результатами дев’яти місяців 2021 року зростання обсягів українського експорту (до аналогічного періоду минулого року) склало 38,2%.

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