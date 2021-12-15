Италия из-за "Омикрона" будет требовать тест для въезда даже от вакцинированных путешественников из ЕС

Италия из-за рисков, связанных с распространением штамма коронавируса "Омикрон", ужесточила правила въезда в страну, в том числе с территории Евросоюза и для вакцинированных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.

Путешественники из стран ЕС, теперь и вакцинированные, должны будут въезжать с отрицательным тестом (антиген - не более 24 часов до въезда, ПЦР - не более 48 часов). Такое же требование распространяется на итальянцев, ездивших за границу.

Непривитые, кроме того, должны будут по прибытии отбыть пятидневную самоизоляцию.

Для невакцинированных путешественников из третьих стран - в том числе возвращающихся домой итальянцев - потребуется 10-дневная самоизоляция. Вакцинированные от коронавируса должны предоставить для въезда отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда, или антиген-тест, сделанный не более суток назад.

Еврокомиссар Вера Юрова уже критически отреагировала на такие ограничения, но министр здравоохранения Роберто Сперанца считает, что в текущей ситуации это оправдано. В самой Италии известно о 27 случаях заражения штаммом "Омикрон".

Как следует из этих данных, для украинцев, привитых одной из утвержденных в ЕС вакцин, последние обновления не изменяют условия въезда - отрицательный тест и заполнение специальной формы требовали и раньше.

Впрочем, для непривитых это означает увеличение срока самоизоляции до 10 дней.

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