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Польша усилила ограничения на въезд из Украины

Среда, 15 декабря 2021, 15:25

Польское правительство усилило ограничения на въезд в страну из-за пределов Европейского Союза, в том числе из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом идет речь в сообщении Государственной таможенной службы Украины в Telegram.

"С 15 декабря, 00:00 часов, лица, въезжающие в эту страну из-за пределов Европейского Союза (в том числе из Украины), при пересечении границы должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или на английском языке, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы" - говорится в сообщении.

Требование теста касается даже полностью вакцинированных граждан.

Как сообщалось, Италия из-за рисков, связанных с распространением штамма коронавируса "Омикрон", ужесточила правила въезда в страну, в том числе с территории Евросоюза и для вакцинированных.

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