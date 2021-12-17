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Лидеры ЕС: новая вооруженная агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия

Пятница, 17 декабря 2021, 07:55

Лидеры Европейского союза предупредили, что дальнейшая вооруженная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия, в том числе скоординированные с другими партнерами санкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в итоговом коммюнике декабрьского саммита Европейского совета.

"Евросовет подчеркивает срочную необходимость деэскалации напряжения со стороны России, что было вызвано наращиванием ею сил у границ с Украиной, а также повторяет свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Любая дальнейшая вооруженная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и высокую цену. , включая скоординированные с партнерами ограничения", - говорится в тексте.

Лидеры ЕС высказались за продолжение дипломатических усилий и выразили поддержку Нормандскому формату как переговорной площадке для полного исполнения Минских договоренностей.

Напомним, Европарламент в тот же день призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.

Как известно, Владимир Путин в последнее время в переговорах с лидерами стран Альянса требует предоставить юридически зафиксированные гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в Украине якобы угрожающего России вооружения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не пойдет ни на какие компромиссы по поводу права Украины стать членом в НАТО, несмотря на требования России.

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