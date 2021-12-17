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Парламент Австрии легализовал самоубийство с помощью другого человека

Пятница, 17 декабря 2021, 14:08

В четверг австрийский парламент проголосовал за легализацию суицида с помощью другого человека с января после решения суда, что такой запрет нарушает основные права человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Законодатели одобрили новые правила большинством голосов в четверг, и только одна из трех оппозиционных партий проголосовала против. Изменение было необходимо после того, как в прошлом году федеральный суд отменил положение уголовного законодательства, запрещающего какие-либо формы помощи тем, кто оказывает суицид.

Со следующего года люди, хронически тяжело больные или не имеющие перспективы выздоровления, смогут заявить о своей воле к смерти.

Законодательство не распространяется на несовершеннолетних. Взрослым, желающим покончить с жизнью, придется подтвердить диагноз и их способность принимать самостоятельные решения. Им придется поговорить с двумя врачами, прежде чем после периода размышлений передать свое сообщение о желании умереть адвокату или нотариусу.

После этого они смогут приобрести смертельное лекарство в аптеке. Названия аптек, которые предоставляют лекарства, не будут рекламироваться публично, а будут обнародованы только соответствующим юристам и нотариусам.

Активная помощь в суициде останется вне закона.

В настоящее время уголовный кодекс Австрии говорит, что любой, кто "склоняет другого лица к самоубийству или оказывает ему помощь", подлежит тюремному заключению на срок от шести месяцев до пяти лет.

После рассмотрения ряда жалоб Конституционный суд в декабре 2020 года постановил, что слова "или оказывает ему помощь" неконституционны и будут изъяты из уголовного кодекса в конце этого года.

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Австрія
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