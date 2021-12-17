Парламент Австрії легалізував самогубство з допомогою іншої людини

У четвер австрійський парламент проголосував за легалізацію суїциду з допомогою іншої людини з січня після рішення суду, що така заборона порушує основні права людини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Законодавці схвалили нові правила більшістю голосів у четвер, і лише одна з трьох опозиційних партій проголосувала проти. Зміна була необхідна після того, як минулого року федеральний суд скасував положення кримінального законодавства, яке забороняє будь-які форми допомоги тим, хто чинить суїцид.

З наступного року люди, які хронічно тяжко хворі або не мають перспективи на одужання, зможуть заявити про свою волю до смерті.

Законодавство не поширюється на неповнолітніх. Дорослим, які хочуть покінчити зі своїм життям, доведеться підтвердити діагноз і їх здатність приймати самостійні рішення. Їм доведеться поговорити з двома лікарями, перш ніж, після періоду роздумів, передати своє повідомлення про бажання померти адвокату чи нотаріусу.

Після цього вони зможуть придбати смертельні ліки в аптеці. Назви аптек, які надають ліки, не будуть рекламуватися публічно, а будуть оприлюднені лише відповідним юристам та нотаріусам.

Активна допомога у суїциді залишиться поза законом.

Наразі кримінальний кодекс Австрії говорить, що будь-який, хто "схиляє іншу особу до самогубства або надає їй допомогу", підлягає тюремному ув’язненню на строк від шести місяців до п’яти років.

Після розгляду низки скарг Конституційний суд у грудні 2020 року постановив, що слова "або надає йому допомогу" є неконституційними і будуть вилучені з кримінального кодексу наприкінці цього року.